Dólar

Peso Mexicano Repunta, Pero Sigue Cotizando Alto en el Tipo de Cambio

La moneda mexicana cerró la semana con ligeras ganancias luego de ligar tres sesiones consecutivas de fuertes caídas

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