Peso Mexicano Repunta, Pero Sigue Cotizando Alto en el Tipo de Cambio

La divisa nacional rompió una racha de tres sesiones de pérdidas y obtuvo un avance en el último día de la semana laboral.

Sin embargo, el billete verde se cotiza este sábado en 17.68 pesos por unidad, de acuerdo con los datos de cierre de este viernes.

El peso se vendió en 17.6836 unidades por dólar hacia el cierre de los ⁠negocios, con una apreciación de un 0.20%. Y así se mantuvo hasta el final del día en el intercambio electrónico.

Sin embargo, acumuló una pérdida semanal del 2.6%, su mayor retroceso desde marzo, en un contexto de perspectivas menos ‌favorables para la moneda.

El Banxico informó que el cierre del dólar fue de 17.7072 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 25 de septiembre en los 17.68 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 17.6425 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la venta en los 17.70 pesos y a la compra 17.69 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM