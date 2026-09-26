Huracán Polo Dejará Lluvias Intensas, Oleaje y Vientos en BCS, Sinaloa y Nayarit

Polo se mantendrá como huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al suroeste de la península de Baja California, cuya circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en costas de dichos estados.
Además, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, ocasionarán lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dicha región.
Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, norte, centro, oriente y sureste de México, incluida dicha península; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional.
Este sábado, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noreste y este), Chiapas (norte, centro, este y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur y centro).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sur y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (norte, costa y sur), Jalisco (costa), Colima y Guerrero (costa y este).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Estado de México (oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Michoacán (suroeste) y Campeche (suroeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.
Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 40 grados Celsius en algunas entidades del país:
De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Guerrero, Oaxaca, Chihuahua (sureste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
De 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí (sureste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Chiapas.
En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México, cielo medio nublado y con presencia de bruma.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste); e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C.