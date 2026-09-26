Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Dejará Lluvias Intensas, Oleaje y Vientos en BCS, Sinaloa y Nayarit

El ciclón se mantendrá en su camino sobre el litoral del Pacífico mexicano y se espera que por la tarde del sábado baje un peldaño en la escala de intensidad

Elementos de Protección Civil de Chiapas retiran un árbol caído debido a las lluviasElementos de Protección Civil de Chiapas retiran un árbol caído debido a las lluvias. Foto: Facebook | pcivilchiapas.chiapas

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