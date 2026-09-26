Infonavit 2026: ¿A Quiénes Les Pueden Perdonar el Resto de Su Deuda? Requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con distintos mecanismos para ayudar a las personas que tienen un crédito de vivienda y enfrentan dificultades para cubrir el saldo pendiente. Algunos permiten reducir la deuda, mientras que otros pueden liberar el adeudo por completo cuando se presentan determinadas circunstancias.

En 2026, entre las opciones disponibles se encuentran el Descuento por Liquidación Anticipada, los programas de reestructura y, en casos específicos, el autoseguro que permite cancelar el saldo restante por fallecimiento o incapacidad permanente. Cada alternativa tiene condiciones y requisitos diferentes.

¿A quiénes les pueden perdonar el resto de su deuda?

La liberación total del crédito puede solicitarse mediante el autoseguro cuando fallece la persona acreditada, cuando existe una incapacidad total permanente, una incapacidad parcial permanente del 50% o más, o una invalidez definitiva.

En caso de fallecimiento, los familiares o la persona encargada del trámite pueden solicitar el Autoseguro por Defunción. Si se cumplen los requisitos, el seguro libera el adeudo y posteriormente es posible tramitar la cancelación de la hipoteca.

Para iniciar el procedimiento se debe acudir a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o al área de cobranza. Entre los documentos solicitados están el acta de defunción y la identificación oficial de la persona acreditada, así como el acta de nacimiento y la identificación de quien realiza el trámite.

Cuando existe una incapacidad total permanente, la liberación puede solicitarse mediante un dictamen emitido por el IMSS, ISSSTE, Profedet o una institución de salud que otorgue la pensión correspondiente.

En los casos de incapacidad parcial permanente del 50% o más o invalidez definitiva, el Infonavit contempla una prórroga de hasta dos años sin pagos ni generación de intereses. Después de ese periodo, puede solicitarse la liberación si se cumplen las condiciones establecidas y la persona no vuelve a tener una relación laboral.

Además, quienes deben 25% o menos del crédito original pueden obtener hasta 50% de descuento mediante el programa de Liquidación Anticipada, siempre que cubran el saldo en una sola exhibición.

Para conocer qué beneficio corresponde a cada caso, el Infonavit recomienda acudir a un Cesi o comunicarse a Infonatel al 800 008 3900.