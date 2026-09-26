Huracán Polo y Monzón Mexicano Provocarán Fuertes Lluvias en al Menos 15 Estados del País

México tendrá un fin de semana con lluvias fuertes a intensas en distintas regiones, debido a la presencia del huracán Polo, el monzón mexicano, canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que las precipitaciones podrían generar actividad eléctrica, vientos fuertes, granizo, encharcamientos e inundaciones.

Este sábado 26 de septiembre, Polo permanecerá como huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza al suroeste de las costas de Jalisco. Su circulación favorecerá precipitaciones muy fuertes en Nayarit y acumulaciones importantes en Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, además de oleaje elevado y rachas intensas en zonas costeras.

En el noroeste, el monzón mexicano y la divergencia en altura provocarán lluvias muy fuertes en Chihuahua, así como precipitaciones fuertes en Durango y Sonora. A estos sistemas se sumarán canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, una zona con potencial de desarrollo ciclónico frente al Pacífico sur y una vaguada sobre la península de Yucatán.

Las acumulaciones más importantes, de 75 a 150 milímetros, se esperan en regiones de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. También habrá registros de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Para el domingo 27, el monzón y la divergencia en altura mantendrán precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Durango y Sonora, además de lluvias aisladas en Baja California.

En el resto del territorio, los canales de baja presión y la inestabilidad favorecerán tormentas fuertes a muy fuertes. Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco podrían registrar nuevamente lluvias puntuales intensas, mientras que el noreste, centro, oriente, sureste, península de Yucatán y Valle de México tendrán diferentes niveles de precipitación.