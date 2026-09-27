Asesinan a Balazos a un Hombre en la Colonia Villas de Humaya en Culiacán

Un hombre que hasta el momento se encuentra sin identificar fue asesinado a balazos durante la tarde de este sábado, en la colonia Villas de Humaya, al norte de Culiacán.

El ataque se registró sobre la calle Villa Sinaloa, alrededor de las 16:00 horas, cuando la víctima se encontraba en el lugar y fue atacada por sujetos armados que le dispararon con un arma corta y posteriormente se dieron a la fuga.

El fallecido era de complexión robusta y vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis del mismo color.

En el sitio, las autoridades localizaron al menos 5 casquillos de arma corta, los cuales fueron asegurados como evidencia por personal de la Fiscalía General del Estado.

Elementos de Servicios Periciales y de la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes, mientras que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal resguardaron la zona.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones para realizar las pruebas de ley y determinar su identidad. Hasta el momento, se desconocen las características de los responsables del homicidio.