Balaceras

Asesinan a Balazos a un Hombre en la Colonia Villas de Humaya en Culiacán

Las autoridades localizaron al menos 5 casquillos de arma corta en la colonia Villas de Humaya

Asesinan a Balazos a un Hombre en la Colonia Villas de Humaya en CuliacánAsesinan a Balazos a un Hombre en la Colonia Villas de Humaya en Culiacán. Foto: N+

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