Se Prevé que la Humedad Asociada al Huracán Polo Genere Más Lluvias en Sinaloa

Lluvias acompañadas de actividad eléctrica se registraron durante la tarde de este sábado en distintos sectores de Culiacán, en medio de las condiciones de inestabilidad atmosférica y humedad que prevalecen en Sinaloa por la presencia del huracán Polo en el océano Pacífico.

Las precipitaciones comenzaron a intensificarse alrededor de las 15:00 horas en sectores del sur de la capital, entre ellos Alturas del Sur, Barrancos, Capistrano, Amistad, 10 de Mayo y Rafael Buelna. Posteriormente, la lluvia se extendió hacia zonas del norte, como La Conquista, Santa Fe, Villas del Río, Stanza Toscana, Valle Alto y Portalegre, donde se reportaron encharcamientos en algunas vialidades.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado se esperaban lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros en distintas regiones de Sinaloa, además de descargas eléctricas y posibles rachas de viento.

Aunque las precipitaciones registradas durante este fin de semana están relacionadas principalmente con el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica, se prevé que la humedad asociada al huracán Polo refuerce las lluvias en el estado a partir de los próximos días.

Protección Civil mantiene el monitoreo de la evolución del fenómeno, debido a que entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre podrían presentarse lluvias muy fuertes en el norte de Sinaloa, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en algunas zonas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos y vialidades inundadas, y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.