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Se Prevé que la Humedad Asociada al Huracán Polo Genere Más Lluvias en Sinaloa

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos y vialidades inundadas

Se Prevé que la Humedad Asociada al Huracán Polo Genere Más Lluvias en SinaloaSe Prevé que la Humedad Asociada al Huracán Polo Genere Más Lluvias en Sinaloa. Foto: PC Sinaloa

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