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Cazadores de Huracanes se Adentran En el Ojo del Huracán Polo

A bordo del avión P-3 NOAA42 “Kermit”, los especialistas se adentraron en las inmediaciones del huracán para recopilar datos

Ojo del huracán Polo Foto: NOAAOjo del huracán Polo Foto: NOAA

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Huracán Polo, categoría 4, sorprende por su rápida intensificación. Cazadores de Huracanes de NOAA recopilan datos cruciales desde el avión P-3 para entender mejor estos fenómenos. Descubre más.

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