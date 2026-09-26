Cazadores de Huracanes se Adentran En el Ojo del Huracán Polo

Polo continúa su trayectoria por el océano Pacífico, con categoría 4 y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. Para obtener más información acerca de la composición del fenómeno, los equipos de los Cazadores de Huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) continúan realizando misiones en el océano.

A bordo del avión P-3 NOAA42 “Kermit”, los especialistas se adentraron en las inmediaciones y el ojo del huracán para recopilar datos que contribuyan a mejorar los pronósticos meteorológicos.

Durante estas operaciones, la aeronave atraviesa condiciones atmosféricas adversas mientras los investigadores y tripulantes realizan mediciones que permiten conocer con mayor precisión la estructura y evolución del huracán.

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La información obtenida también respalda las investigaciones de NOAA sobre los procesos relacionados con la rápida intensificación de los ciclones tropicales.

Las misiones de los Cazadores de Huracanes forman parte de los esfuerzos científicos y operativos destinados a obtener datos directamente desde los sistemas tropicales. Esta información puede complementar las observaciones obtenidas mediante satélites, radares y estaciones meteorológicas.

Huracán Polo se desplaza hacia BCS

El huracán Polo, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, se localiza este sábado a 540 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 680 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros y rachas de 280 kilómetros, con desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

El meteoro avanza hacia el oeste-noroeste con un descenso en el oleaje, que hasta hace unas horas dejó olas de entre 6 y 8 metros, para alcanzar en el reporte más actual un oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Baja California.

No obstante, se mantiene una zona de vigilancia en Baja California por los efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, Baja California, en donde se espera que toque tierra el próximo lunes.

Polo tiene características catastróficas

Polo ha fluctuado en los últimos días dentro de la categoría más alta de intensidad y ha sorprendido a los especialistas por la rapidez con la que se fortaleció. Un comportamiento de esta magnitud solo se había registrado anteriormente en otros dos ciclones en el Pacífico mexicano: Patricia, en 2015, y Otis, en 2023.

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco y sin afectaciones graves tras el paso de Polo por Michoacán y Guerrero. Sin embargo, mantienen la alerta en los estados que permanecen bajo vigilancia ante el riesgo de inundaciones, deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, así como oleaje elevado.

TLS