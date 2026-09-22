Pronóstico del tiempo

'El Niño' Mantiene al Atlántico sin Huracanes; Temporada 2026 Rompe Récord de Inactividad

Acumula seis tormentas con nombre, pero ninguna ha alcanzado la fuerza de huracán

Playa de CancúnUna playa durante la depresión tropical número 5, en el Océano Atlántico. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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