Las temperaturas del Área Metropolitana de Monterrey se encuentran entre los 26˚C y 27˚C con cielo medio nublado y Buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental. Para el resto del día se espera que permanezcan las condiciones de cielo con sol y nubes e incremento en las temperaturas hasta los 32˚C y con 25% de probabilidad de lluvia por la noche.

La presencia de un sistema frontal cruzando sobre el territorio de Texas y su masa de aire frío puede ingresar al noreste durante el día de mañana miércoles, incrementando las probabilidades de lluvias y reduciendo las temperaturas máximas.

Las lluvias pueden continuar presentes para el jueves y viernes de manera dispersa, pero ya comenzaremos a sentir los efectos de las primeras masas de aire frío.

En el Pacífico, ayer al medio día, “Polo” se convirtió en Huracán al rebasar la intensidad de sus vientos los 119 Km/h. A las 06:00 de la mañana de hoy, “Polo” se ha convertido en un Huracán de categoría 5, ahora con vientos de 270 Km/h, logrando una intensificación explosiva en solo 18 horas, evento que ya se considera histórico.

Actualmente “Polo” se ubica a 335 Km al Sur de Zihuatanejo, Gro. con movimiento al norte a 4 Km/h, se espera que gire hacia el noroeste en las siguientes horas para moverse paralelo a la costa del Pacífico.

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En el Atlántico la tormenta “Fey” ha comenzado a disiparse. De esa manera llegamos a un 22 de septiembre sin haberse presentado un solo Huracán en el Atlántico en más de 100 años.

Este hecho, que también es histórico, es un reflejo del calentamiento de las aguas del Pacífico Oriental que ha afectado las corrientes de viento en el Atlántico, inhibiendo la formación de ciclones, a esto se le conoce como el fenómeno de “El Niño”, que ha propiciado de la misma manera la rápida intensificación del Huracán “Polo”.

Con información de Mauro Morales | N+

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