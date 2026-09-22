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Huracán Polo No Tocaría Tierra, pero Enciende Alerta en 3 Estados

El ciclón alcanzó la categoría 5 en menos de 24 horas

lluvias GuerreroIntensa lluvia en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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