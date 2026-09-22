El huracán Polo mantiene bajo atención a las entidades de la costa del Pacífico, particularmente Jalisco, Colima y Michoacán, debido a las lluvias intensas asociadas con su desplazamiento.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, hasta el momento, el sistema no tendría un ingreso directo a las costas mexicanas.

Sheinbaum detalló que Polo se desplazará bordeando el Pacífico, por lo que sus efectos deberán mantenerse bajo seguimiento en las entidades costeras.

"Va a estar bordeando el Pacífico, Jalisco, Colima, Michoacán", explicó la presidenta al referirse a la trayectoria prevista del fenómeno.

Cabe señalar que las condiciones asociadas al huracán incluyen lluvias muy intensas, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia sobre su evolución.

Ante la cercanía del fenómeno, Sheinbaum hizo un llamado a quienes se encuentran en las zonas costeras a permanecer atentos a los comunicados oficiales y a las indicaciones de Protección Civil.

De acuerdo con el aviso meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 9:00 horas, el huracán Polo de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson se ubica a 335 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

FBPT