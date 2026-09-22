Pronóstico del tiempo

Alerta Especial para 4 Estados por el Huracán Polo: Si Es Necesario, Evacuar de Inmediato

Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor afectación por efectos del ciclón en el Pacífico

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Huracán Polo se Intensifica a Categoría 5 en el Pacífico

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alerta máxima por el huracán Polo en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Con vientos de 270 km/h, se recomienda evacuar de inmediato si es necesario. Mantente informado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+