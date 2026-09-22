La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta a la población de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco por los efectos del huracán Polo, que la mañana de hoy se fortaleció y alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

La mañana de hoy, el sexto huracán de la temporada 2026 en el Pacífico se localizó a 335 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora (km/h), rachas de 325 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia reiteró que el huracán Polo generará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y precipitaciones muy fuertes en Jalisco.

Además, el ciclón Polo provocará vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Michoacán y Guerrero; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y Colima; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Oaxaca.

El oleaje por el huracán de categoría 5 será de hasta seis metros de alto en las costas de Michoacán y Guerrero; de hasta tres metros en Colima y Oaxaca; y de entre 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Ante el pronóstico de Conagua, la CNPC emitió una serie de recomendaciones por el paso del huracán Polo y son las siguientes:

Exhortó "a la población de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, especialmente en las zonas costeras y aquellas susceptibles a inundaciones o deslaves, a mantenerse atenta a los avisos oficiales”.

La dependencia pidió a la población en zona de riesgo que si las autoridades indican evacuar, deben salir de inmediato y dirigirse al refugio temporal establecido.

Apuntó que luego de evacuar, los habitantes no deben regresar a la vivienda hasta que las autoridades verifiquen que existen condiciones seguras.

La Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a asegurar puertas y ventanas, retirar o fijar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como láminas, macetas, muebles de exterior, anuncios y herramientas, así como limpiar azoteas, coladeras, canaletas y desagües para facilitar el desalojo del agua.

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Sugirió mantener preparada una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías, documentos importantes y artículos necesarios para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

Durante las lluvias y los vientos, derivados de los efectos del huracán Polo, la CNPC pidió permanecer en un lugar seguro y alejarse de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y objetos que puedan caer.

No conducir por calles inundadas ni intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel con corriente de agua, pues aunque se vea bajo el nivel podría tener suficiente fuerza para arrastrar a una persona o un vehículo.

Las personas que viven en zonas de ladera deben estar atentas a grietas en el terreno, desprendimientos de tierra o rocas, inclinación de árboles o postes y cambios repentinos en el flujo de agua. Ante cualquiera de estas señales, abandona de inmediato la zona de riesgo y atiende las indicaciones de Protección Civil.

En las zonas costeras, la CNPC recomendó no ingresar al mar ni realizar actividades acuáticas. Mantenerse alejado de playas, malecones, escolleras, rompeolas, muelles y desembocaduras ante el riesgo de oleaje elevado, mar de fondo y corrientes fuertes.

Al sector pesquero y marítimo, las autoridades pidieron atender las disposiciones de las Capitanías de Puerto y suspender las actividades cuando así lo determinen las autoridades.

“Evitar salir si no es indispensable”, subrayó la dependencia.

RMT