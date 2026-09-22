Accidentes

Incendio de Vivienda Deja Tres Heridos en Colonia Nuevo Amanecer en Guadalupe, NL

El fuego consumió una lavadora, una secadora, la estufa, el refrigerador, ropa, roperos y televisiones

Acordonan calle para sofocar incendio de casa en GuadalupeLa calle fue acordonada por los cuerpos de emergencia para sofocar el incendio. Foto:

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