Un tejaban fue consumido por las llamas en una zona de difícil acceso en la colonia Nuevo Amanecer, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León. Elementos del cuerpo de bomberos se movilizaron hasta el sitio donde resultaron heridas tres personas, entre ellas un menor.

Fue cerca de la 01:00 de la madrugada que el cuerpo de Bomberos de Guadalupe, al mando del comandante Ismael Duarte, se desplegó hasta el tejaban ubicado en el número 101 de la calle Del Castillo. Al sitio, área aledaña al cerro, también llegó uno de los camiones y tres pipas 4x4 de los brigadistas.

Bomberos y brigadistas trabajaron durante una hora para sofocar el incendio de la vivienda de cuatro cuartos que consumió una lavadora, una secadora, la estufa, el refrigerador, ropa, roperos y televisiones, de acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia.

En el lugar del incendio se atendieron a tres personas que resultaron con diversas lesiones a causa del siniestro: una mujer de 27 años de edad, herida por los vidrios en su intento por salir; una menor de 15 años de edad que se intoxicó, y un hombre de la tercera edad que presentaba heridas por salir descalzo corriendo.

Con información de Mauro Morales | N+

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