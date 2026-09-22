Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud de Sismos y Epicentro este 22 de Septiembre 2026

El movimiento telúrico más reciente de este martes se registró en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sismos en MéxicoSimulacro de sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Temblor en México: Hoy se registró un sismo de magnitud 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Descubre más sobre los recientes movimientos sísmicos en el país.

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