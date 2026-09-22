México es un país sísmico y con frecuencia se registran movimientos telúricos, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

En las últimas horas se han registrado varios temblores en el país, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que todos los días da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro.

En N+ te damos el reporte de los movimientos de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre temblores de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

El sismo más reciente se registró a las 5:53 horas, de magnitud 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 kilómetros de profundidad.

A las 3:42 horas, se percibió un temblor de magnitud 4.0 a 21 km al sur de Huetamo, Michoacán, a 61 kilómetros de profundidad.

Además, hasta las 20:00 horas de ayer, 21 de septiembre, se han registrado 2,665 réplicas del temblor de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Con información de N+

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