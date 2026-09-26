Trasladan a Ernesto Ruffo a Ensenada para Seguir en Prisión Domiciliaria

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que este sábado fue trasladado el exgobernador Ernesto Ruffo Appel a su domicilio, donde continuará su proceso penal.

El traslado ocurrió a las 16:18 horas, como parte de un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional, luego de que un juez de control ordenara que el exgobernador continuara su proceso en prisión domiciliaria.

El convoy salió del Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano, para trasladar a Ruffo Appel a su domicilio en Ensenada, Baja California.

El exmandatario es acusado de delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada. La SSPC confirmó el cumplimiento de la resolución judicial, sin proporcionar mayores detalles sobre las condiciones bajo las cuales continuará el proceso penal.