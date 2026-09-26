Seguridad

Trasladan a Ernesto Ruffo a Ensenada para Seguir en Prisión Domiciliaria

La salida del penal del Altiplano ocurrió a las 16:18 horas como parte de un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, deja el penal del Altiplano para seguir su proceso en prisión domiciliaria en Ensenada

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