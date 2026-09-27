Vuelos Cancelados, Conciertos Suspendidos y Series de Beisbol Reubicadas por Tormenta Nor’easter

La poderosa tormenta nor’easter avanza lentamente por la costa noreste de Estados Unidos, dejando fuertes vientos, a miles de personas sin luz, hasta vuelos y conciertos cancelados en las últimas horas.

El fenómeno está afectando la región del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, dejando a al menos unas 100 mil personas sin luz en esas regiones. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense advirtió sobre fuertes vientos, mareas altas y lluvias intensas en los próximos días, particularmente en el norte de Atlantic City y Nueva Jersey, desde la noche del sábado hasta el domingo.

Ted Friedli navega en kayak por un tramo inundado de Florence Avenue en Nueva Jersey, el sábado 26 de septiembre de 2026. Foto AP/Noah K. Murray)

Las ciudades más afectadas por esta tormenta han sido Nueva Jersey, Nueva York y otras zonas, en donde se han registrado calles inundadas, además de anegaciones en casas y negocios.

Brenda Malloy disfruta de una tormenta del noreste el viernes 25 de septiembre de 2026 en Gloucester, Massachusetts. (Foto AP/Robert F. Bukaty)

Ante la tormenta nor'easter, se ha registrado la cancelación de vuelos, aplazamientos de conciertos y la interrupción de eventos deportivos.

Hombre saca un cable de extensión de su garaje inundado,, en Long Branch, Nueva Jersey (Foto AP/Noah K. Murray).

En Ocean City, Maryland, el fuerte oleaje provocó la erosión de la playa y arrasó con las vallas que se encontraban junto a las dunas.

Las olas rompen a lo largo de la costa rocosa, con los faros gemelos de Thatcher Island. AP

Decenas de vuelos privados y comerciales fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, al igual que la gran mayoría de los vuelos a destinos turísticos como Martha's Vineyard y Nantucket, en Massachusetts.

Una mujer se enfrenta a los fuertes vientos de la tormenta Noreaster. AP

Los Boston Red Sox y los Chicago Cubs se preparaban para los playoffs. Modificaron el calendario de su serie de tres partidos, jugando una doble jornada el viernes en Boston para intentar evitar la tormenta.

servadores de tormentas se encuentran dentro de un malecón durante una tormenta del noreste en Hampton, NH, el sábado 26 de septiembre de 2026. AP

Posteriormente, la liga reprogramó su último partido del domingo para jugarse en Florida, en el estadio de los Tampa Bay Rays.

Ed Sheeran participa en un evento musical en Toronto, Canadá. (Foto de Jess Baumung/Invision/AP)

Ed Sheeran canceló sus esperados conciertos del viernes y sábado en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Además, se canceló el triatlón Ironman en Nueva York y el festival Oceans Calling de tres días en Ocean City, en Maryland.

TLS