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Plan Marina Despliega Mil 400 Elementos por Huracán Polo en BCS, Nayarit y Jalisco

Ante el avance del fenómeno, la dependencia deplegará a tres buques para atender emergencias

Foto: AFPFoto: AFP

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