Plan Marina Despliega Mil 400 Elementos por Huracán Polo en BCS, Nayarit y Jalisco

El huracán Polo mantiene en alerta a las autoridades marítimas mientras avanza sobre el Pacífico mexicano. Ante sus posibles efectos en Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, la Secretaría de Marina (Semar) mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención y prepara un operativo con mil 400 elementos para responder ante cualquier emergencia.

La dependencia pidió a la comunidad marítima, pesquera, costera y portuaria extremar precauciones, asegurar embarcaciones y equipo portuario, evitar actividades en zonas de riesgo y atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto y de Protección Civil. También llamó a mantenerse pendiente de los avisos oficiales sobre la evolución del ciclón.

SEMAR MX

Como parte de las medidas preventivas, el Puerto de San Blas, Nayarit, permanece cerrado a todo tipo de embarcaciones. En Baja California Sur , los puertos de Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto están cerrados a embarcaciones menores. La misma restricción aplica en Barra de Navidad, Jalisco.

De acuerdo con las actualizaciones de la Semar, el huracán Polo, categoría 4, se ubicaba a 522 kilómetros al sur-suroeste de la isla Socorro, Colima. El sistema provoca chubascos, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

La trayectoria prevista mantiene al huracán “Polo” con desplazamiento hacia el oeste-noroeste. El pronóstico contempla posibles efectos en zonas cercanas a Los Cabos, La Paz y Puerto Cortés, en Baja California Sur, antes de su eventual ingreso al Golfo de California rumbo a la costa de Guaymas, Sonora.

La Segunda y Cuarta Región Naval, con sede en Guaymas y Mazatlán, respectivamente, reforzaron las acciones de preparación junto con autoridades de los tres niveles de gobierno. La Semar, tiene listas 14 brigadas de Respuesta a Emergencias, integradas por mil 400 elementos para su posible despliegue.

Además, tres buques permanecen preparados para establecer un puente marítimo de ayuda humanitaria: el “Usumacinta”, el “Isla Tiburón” y el “Zapoteco”. En conjunto pueden transportar hasta 4 mil 530 toneladas de carga, incluidos vehículos, despensas, agua, plantas potabilizadoras, cocinas móviles y equipo de emergencia.

La Marina también informó que 121 elementos ya fueron movilizados a La Paz y Guerrero Negro para reforzar la atención preventiva ante el avance de “Polo”.

TLS