Procesan a Cinco Personas Tras Enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a proceso a cinco personas detenidas tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, ocurrido en días pasados en Nonoava, Chihuahua.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, presentó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso de Adrián 'N', Julio 'N', Jesús 'N', Mario 'N' y Diana 'N'.

A las cinco personas se les imputan de manera probable los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de elementos del Ejército Mexicano; uso indebido de insignias y siglas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo.

Como parte de la resolución judicial, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, las cinco personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) después del enfrentamiento registrado en Nonoava.

Mediante un Informe Policial Homologado, el Ministerio Público Federal recibió la puesta a disposición de los detenidos y los objetos asegurados durante el operativo.

Entre lo asegurado se encuentran cuatro armas de fuego largas, 16 cargadores, 590 cartuchos, dos chalecos tácticos, una camioneta blindada y adaptaciones para el uso de armamento.

La FGR informó que las investigaciones continuarán durante el periodo establecido para el cierre de la investigación complementaria.

PT