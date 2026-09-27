Seguridad

Procesan a Cinco Personas Tras Enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua

Las cinco personas permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación

SirenaLas cinco personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Foto: N+
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