Festival del Paste 2026 en Real del Monte: Fechas, Actividades y Todo lo que Habrá

Si estás buscando un plan para octubre, Real del Monte, Hidalgo, tendrá un fin de semana dedicado a uno de sus alimentos más representativos. El Festival Internacional del Paste 2026 reunirá opciones dulces y saladas, además de propuestas culturales, música y productos elaborados por habitantes de la región.

La celebración llegará a su edición número 18 y será una oportunidad para recorrer este Pueblo Mágico mientras se conocen diferentes preparaciones de este platillo. Entre las opciones estarán los tradicionales de papa con carne, así como variedades de piña, arroz con leche y mole.

¿Cuándo será el Festival del Paste 2026?

El Festival Internacional del Paste 2026 se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre en Real del Monte, Hidalgo. Durante el encuentro habrá presentaciones artísticas y música en vivo, además de un espacio dedicado a las artesanías.

Los visitantes también podrán adquirir productos elaborados por personas de la localidad y recorrer las calles de este destino turístico, que forma parte del Corredor de la Montaña junto con Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Omitlán y Atotonilco.

Real del Monte obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico el 28 de agosto de 2004, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

¿Por qué el paste es tan importante en Real del Monte?

La relación entre este alimento y la localidad comenzó en 1824, cuando trabajadores provenientes de Cornwall, Inglaterra, llegaron a la zona minera y trajeron consigo el Cornish pasty, una preparación pensada para las largas jornadas bajo tierra.

Con el tiempo, la receta incorporó ingredientes de la región y se transformó en el paste hidalguense. Esta evolución gastronómica también refleja el intercambio cultural entre Real del Monte y Cornwall.

La influencia británica permanece en otros sitios de la localidad, entre ellos la iglesia metodista y el Cementerio Inglés, construido en 1851.

Así, además de probar diferentes sabores, quienes acudan al festival podrán conocer parte de la historia minera y cultural que convirtió al paste en una de las principales referencias gastronómicas de Real del Monte.