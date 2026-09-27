Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Va Hacia BCS y Piden Agilizar Previsiones para Proteger a la Gente

Las precipitaciones del ciclón puede producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado

BCSEl huracán coincide con otros cinco fenómenos que condicionan el tiempo en México. Foto: AP.

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