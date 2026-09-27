Huracán Polo Va Hacia BCS y Piden Agilizar Previsiones para Proteger a la Gente

El huracán Polo se acercó un poco más a Baja California Sur durante la madrugada y mantuvo la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pidió acelerar las medidas para proteger a la población.

A las 3:00 horas de este domingo, el ciclón se ubicó a 480 km al suroeste de Cabo San Lucas y a 520 km de Cabo San Lázaro, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, a una velocidad de 17 km/h, según el NHC.

"Los preparativos para proteger la vida y los bienes deben acelerarse hasta su conclusión en Baja California Sur", indicó la autoridad.

Polo se degradó un nivel la noche del sábado, pero sus efectos amenazan a varias ciudades turísticas del norte del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el ciclón tendrá un doble impacto en territorio mexicano, ya que primero tocará tierra en Baja California Sur el lunes, posiblemente como un huracán de categoría 1 o 2, y posteriormente, el martes, lo hará en Sonora, como tormenta tropical.

El SMN modificó la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde la localidad fronteriza de Punta Abreojos hasta Santa Fe, y estableció vigilancia por vientos de huracán y prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Eugenia hasta Punta Abreojos.

También mantiene vigilancia por vientos de huracán desde Bahía San Juan Bautista hasta San Evaristo, mientras Polo reforzará las lluvias en Baja California Sur y provocará rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3.5 metros.

La proyección coloca al centro del sistema el lunes por la tarde a 40 km al oeste de Puerto San Andresito y el martes por la mañana, todavía como huracán categoría 1, a 35 km al sur-sureste de Guaymas, Sonora. Horas después, Polo se debilitaría hasta convertirse en un sistema postropical o remanente sobre Chihuahua.

Las autoridades mexicanas mantienen preparativos ante la llegada del huracán, incluidos 554 refugios temporales en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, mientras Protección Civil y Conagua despliegan personal y equipos en las zonas que podrían resultar más afectadas.

Ante su aproximación, la Capitanía de Puerto Regional cerró los puertos de Los Cabos y Comondú, en Los Cabos fueron suspendidas las actividades náuticas turísticas y recreativas. Además, 21 playas de Cabo San Lucas y cinco de San José del Cabo fueron cerradas con bandera negra.

Mientras que el Gobierno de Baja California Sur informó que, como medida preventiva ante el avance del huracán, se suspenderán las clases y las labores presenciales del personal estatal y de los ayuntamientos los lunes 28 y martes 29 de septiembre.

En Mulegé, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad reforzó las medidas preventivas ante posibles efectos del huracán, con trabajos en bordos de Punta Abreojos, el muro de contención del Ejido Benito Juárez y el arroyo San Pablito, en el Ejido Díaz Ordaz.

El huracán coincide con otros cinco fenómenos que condicionan el tiempo en México: el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente al sur del país y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán.

Polo alcanzó esta semana la categoría 5 y acumuló más de 48 horas no consecutivas con esa intensidad, un registro excepcional en el Pacífico oriental.

Con información de Agencias

ASJ