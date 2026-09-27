Internacional

Dejan 27 Muertos Dos Tiroteos Masivos en Un Bar y en Una Tienda en Sudáfrica

Las autoridades están buscando a varios sospechosos, pero no habían detenido a ninguno

SudáfricaNo se han realizado arrestos en relación con los dos últimos tiroteos masivos. Foto: Reuters.

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