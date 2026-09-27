Intensa Movilización se Registró por Reporte de Detonaciones en Querétaro

Un conductor fue detenido luego de una persecución iniciada por elementos de la Policía Estatal, tras negarse a atender las indicaciones de los oficiales.

De acuerdo con el reporte, durante los hechos se registró un presunto reporte de detonaciones de arma de fuego sobre el Libramiento Norponiente, en el municipio de Querétaro.

El seguimiento concluyó cuando los elementos lograron alcanzar al conductor en esta vialidad, donde fue detenido. El vehículo en el que se trasladaba también fue asegurado.

El detenido, la unidad y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, autoridad que continuará con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.