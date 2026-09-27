Seguridad

Intensa Movilización se Registró por Reporte de Detonaciones en Querétaro

El operativo comenzó luego de que un conductor se negara a atender las indicaciones de elementos de la Policía Estatal y se inició un seguimiento

Operativo por Presuntas Detonaciones en el NorponienteOperativo por Presuntas Detonaciones en el Norponiente. Foto: N+

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El conductor fue detenido en el Libramiento Norponiente y el vehículo quedó asegurado y a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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