Entretenimiento

'La Realidad Empezó a Rebasarnos': González Iñárritu Habla de la Creación de 'Digger'

El cineasta mexicano unió fuerzas con el actor estadounidense Tom Cruise para retratar una crisis distópica de gran actualidad.

Tom Cruise y González IñárrituTom Cruise y Alejandro González Iñárritu. Foto: N+
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