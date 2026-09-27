'La Realidad Empezó a Rebasarnos': González Iñárritu Habla de la Creación de 'Digger'

'Digger', una de las películas más esperadas de la temporada, estrena este 1 de octubre, pero detrás de esa proyección hay nueve años de historia, trabajo y “milagros” labrados con esfuerzo y no con oraciones. Así lo plantea Alejandro González Iñárritu junto a Tom Cruise, su estelar protagonista, en una historia de ficción que la realidad estuvo a punto de rebasar.

Desde la Ciudad de México, los creativos hablaron de la crisis que retrata la película —con oligarcas voraces y políticos mesiánicos— que no está lejos de las vicisitudes que atraviesa la humanidad en la actualidad; sin embargo, esa no era la intención del cineasta mexicano en el génesis del proyecto.

Durante el proceso de desarrollo, y con la intención de no caer en la denuncia o en la crítica al sistema, González Iñárritu halló en la sátira y el absurdo un vehículo para analizar el comportamiento de la especie humana, un tema recurrente en su filmografía .

Sin embargo, uno de los retos que enfrentó el equipo detrás del filme fue que los acontecimientos en la realidad coincidían con la historia de la película. “Como si hubieran leído el script”, sentenció Iñárritu en la sesión de preguntas y respuestas a la que tuvo acceso N+.

"Como fuimos desarrollando esta historia, la realidad empezó a rebasarnos. No había forma y, por más que estirábamos la imaginación y decíamos ‘qué tal si el presidente hiciera esto', de repente pasaba’. Dijimos: ‘No hay manera de contar una historia donde la realidad se está moviendo más rápida que cualquier ficción que podríamos pensar'".

"Era como estar haciendo un documental del futuro. Fue hasta hace tres años en una caminata en donde me di cuenta de que la única forma de contar esta historia sin estar siendo perseguido o estando tratando de evitar la realidad para estar haciendo un comentario político de algo que no me interesaba, sino que me interesaba hacer una observación de la especie humana, y esta forma en que contamos la historia fue la única forma de dar un espacio para contarla en sí misma", dijo.

Para complementar el guion que coescribió con Sabina Berman, el director unió fuerzas con colaboradores habituales como el fotógrafo Emmanuel Lubezki, pero también con nuevos rostros en su filmografía, aunque experimentados en la industria, tales como Tom Cruise, John Goodman, Sandra Hüller y Michael Stuhlbarg.

Durante su participación en la conferencia, el protagonista de 'Top Gun' agradeció la oportunidad de haber trabajado con el cineasta mexicano y destacó algunos detalles detrás de su actuación.

"No se trata solo de un acento; tenemos que encontrar el humor, el drama y el ritmo. Algo que lo haga interesante", explicó.

"Es divertido de interpretar, ese juego con las palabras, son muchas capas distintas con las que estoy trabajando".

A su vez, “El Negro” González Iñárritu elogió la precisión de Cruise al momento de interpretar el personaje: la puntualidad para mover manos y pies, para entonar un discurso, para entender el subtexto de las palabras.

"Es como un pianista o un violinista que está al frente de una orquesta. Es el que lleva el crono, el ritmo, el rigor… se requiere ser 'wordsmith', un herrero de la palabra", expuso sobre la interpretación de Cruise como Digger Rockwell.

Como cierre de casi una década de labor, de cambios y, sobre todo, de narrar una historia desde la ficción con una realidad desbordante, Iñárritu establece que está contento con el resultado.

"Es muy impactante y creo que estoy contento de haber logrado, de haber encontrado la forma de vernos ahí sin hacer algo acusatorio. Creo que es una reflexión que va más allá de la acusación, sino de dónde vamos a parar estas historias que nos estamos contando".