Fuertes Lluvias Desbordan Arroyos en Culiacán; Varios Autos Fueron Arrastrados

Las fuertes lluvias registradas en Culiacán provocaron intensos escurrimientos, crecida de arroyos y acumulaciones de agua en distintos sectores de la ciudad, generando condiciones de riesgo para automovilistas y peatones.

Las precipitaciones, relacionadas con los efectos del huracán Polo, ocasionaron encharcamientos y aumento en los niveles de agua en diferentes puntos de la capital sinaloense.

Entre los sectores donde se han presentado afectaciones por las lluvias se encuentran Alturas del Sur, Barrancos, Capistrano, Amistad, 10 de Mayo, Rafael Buelna, La Conquista, Santa Fe, Villas del Río, Stanza Toscana, Valle Alto y Portalegre.

En días recientes, las corrientes generadas por las precipitaciones también han provocado que vehículos queden atrapados o sean arrastrados en zonas como Rincón de Alameda, Buenos Aires, Popular, Valle Bonito y Emiliano Zapata.

Protección Civil ha advertido sobre el riesgo de cruzar arroyos, canales, vados o vialidades con corrientes de agua, debido a que el nivel y la fuerza de las mismas pueden aumentar rápidamente.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas susceptibles a inundaciones y llaman a la población a extremar precauciones mientras continúen las lluvias.