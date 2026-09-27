Sociedad

Fuertes Lluvias Desbordan Arroyos en Culiacán; Varios Autos Fueron Arrastrados

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas susceptibles a inundaciones y llaman a la población a extremar precauciones

Fuertes Lluvias Provocan Crecida de Arroyos Culiacán; Varios Vehículos Fueron ArrastradosFuertes Lluvias Provocan Crecida de Arroyos Culiacán; Varios Vehículos Fueron Arrastrados. Foto: PC Sinaloa

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