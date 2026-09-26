Sociedad

Colectivos Ambientales Exigen Cancelar Proyectos de Gas en Sonora

Manifestantes recorrieron calles de Hermosillo y llevaron consignas contra Amigo GNL y Saguaro

Manifestación de Colectivos Contra Proyectos de Gas en SonoraManifestación de Colectivos Contra Proyectos de Gas en Sonora. Foto: N+

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Manifestantes en Hermosillo exigen cancelar proyectos de gas Amigo GNL y Saguaro.

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