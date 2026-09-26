Colectivos Ambientales Exigen Cancelar Proyectos de Gas en Sonora

Integrantes del colectivo ambientalista Entre Cerros y Mareas realizaron este sábado una manifestación pacífica en Hermosillo para exigir la cancelación de los proyectos gasíferos Amigo GNL y Saguaro.

La movilización inició alrededor de las 8:30 horas en el cruce del bulevar Solidaridad y la avenida Jesús Siqueiros, desde donde el contingente avanzó hasta el exterior del Centro de Usos Múltiples (CUM).

Durante la movilización, los integrantes del colectivo expresaron su rechazo a los proyectos mediante consignas como “Ni buques ni gas, dejen a Sonora en paz”, con las que señalaron su oposición al traslado y exportación de gas desde el noroeste del país.

“Ni buques ni gas, dejen a Sonora en paz”, se lee en una de las consignas mostradas durante la protesta. Foto: Entre Cerros y Mareas

Entre Cerros y Mareas ha señalado cuestionamientos sobre el procedimiento de evaluación ambiental de Amigo GNL, así como sobre la transparencia de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en torno al proyecto.

El colectivo también ha llamado la atención sobre los posibles impactos ambientales de los proyectos de gas de exportación en el Golfo de California.

En días recientes, la organización destacó un pronunciamiento firmado por más de 100 personas científicas en contra de este tipo de infraestructura y advirtió sobre los impactos que, de acuerdo con los firmantes, podrían resultar irreversibles.

Con la movilización de este sábado, el colectivo mantuvo su exigencia de que los proyectos Amigo GNL y Saguaro sean cancelados.



