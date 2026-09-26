Dan 12 Años de Prisión a José Bernabé, Líder de ‘Los Mezcales’, por Acopio de Armas

Dos integrantes de un grupo delictivo fueron sentenciados a 12 años de prisión por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los sentenciados son José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, identificado como líder de “Los Mezcales” o “Cártel Independiente de Colima”, y Christian Jonathan Cuevas Sánchez, alias “El Camaney”, “El Tiburón” o “El Chino”.

El proceso judicial se originó por el aseguramiento de siete fusiles y 3 mil 439 cartuchos de diferentes calibres, localizado durante un cateo realizado en septiembre de 2014 en un inmueble de Villa de Álvarez, Colima.

De acuerdo con la investigación, el inmueble era rentado por José “N”, mientras que Christian “N” tenía disposición del lugar donde fue encontrado el armamento. A partir de las indagatorias, la Fiscalía Federal en Colima ejerció acción penal contra ambos y obtuvo órdenes de aprehensión en noviembre de 2020.

Una vez cumplimentadas las órdenes, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Colima, inició el proceso penal correspondiente.

El caso pasó por distintas instancias judiciales debido a los recursos presentados por la defensa. Durante el procedimiento, tanto la Fiscalía como la contraparte aportaron elementos de prueba que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional.