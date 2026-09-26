Dan 12 Años de Prisión a José Bernabé, Líder de ‘Los Mezcales’, por Acopio de Armas
La sentencia contempla una multa, amonestación y la suspensión de sus derechos políticos y civiles
La sentencia contempla una multa, amonestación y la suspensión de sus derechos políticos y civiles
Dos integrantes de un grupo delictivo fueron sentenciados a 12 años de prisión por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados son José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, identificado como líder de “Los Mezcales” o “Cártel Independiente de Colima”, y Christian Jonathan Cuevas Sánchez, alias “El Camaney”, “El Tiburón” o “El Chino”.
El proceso judicial se originó por el aseguramiento de siete fusiles y 3 mil 439 cartuchos de diferentes calibres, localizado durante un cateo realizado en septiembre de 2014 en un inmueble de Villa de Álvarez, Colima.
De acuerdo con la investigación, el inmueble era rentado por José “N”, mientras que Christian “N” tenía disposición del lugar donde fue encontrado el armamento. A partir de las indagatorias, la Fiscalía Federal en Colima ejerció acción penal contra ambos y obtuvo órdenes de aprehensión en noviembre de 2020.
Una vez cumplimentadas las órdenes, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Colima, inició el proceso penal correspondiente.
El caso pasó por distintas instancias judiciales debido a los recursos presentados por la defensa. Durante el procedimiento, tanto la Fiscalía como la contraparte aportaron elementos de prueba que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional.
El juzgador determinó que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los acusados por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Además de la pena de 12 años de prisión, la sentencia contempla una multa, amonestación y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. La resolución establece que no tendrán acceso a beneficios de sustitución de la pena ni a la condena condicional.
El aseguramiento del armamento ocurrió hace más de una década, mientras que la orden de aprehensión fue obtenida seis años después. Tras los recursos legales interpuestos durante el proceso, finalmente se emitió la sentencia contra ambos acusados.