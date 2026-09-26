Seguridad

Dan 12 Años de Prisión a José Bernabé, Líder de ‘Los Mezcales’, por Acopio de Armas

La sentencia contempla una multa, amonestación y la suspensión de sus derechos políticos y civiles

Foto: FGRFoto: FGR
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