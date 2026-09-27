Accidentes

Carreteras Bloqueadas en México Hoy: Lista de Reportes en Principales Vías

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales piden a los conductores mantenerse atentos a posibles cambios en la circulación

Carreteras bloqueadasFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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