Carreteras Bloqueadas en México Hoy: Lista de Reportes en Principales Vías

Debido a los accidentes, condiciones climáticas y manifestaciones, las autopistas del territorio nacional se ven afectadas diariamente, de ahí la importancia de tomar previsiones.

En México se han contabilizado 178,609 kilómetros de vías pavimentadas, de las cuales, 51,311 km corresponden a instancias federales y 103,787 km a líneas estatales.

Si este domingo circulas por alguna carretera, es necesario considerar informes sobre posibles choques u osbtrucciones por deslaves. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan de casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 27 de septiembre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

07:26 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Pera - Cuautla, km 29, dirección La Pera. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista). Maneja con precaución.

07:20 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 121, dirección Querétaro. Continúa el cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Toma tus precauciones. Para más información llama al 074

06:39 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

05:27 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 40, dirección CDMX. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

00:56 horas. Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 19, tras la atención de un accidente.

00:43 horas. Continúa la circulación intermitente en ambos sentidos de la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 19, por la atención de un accidente (volcadura de tractocamión).

00:40 horas. Continúa la lluvia en la autopista Champotón–Campeche.

00:40 horas. Continúa la lluvia en la autopista Las Choapas–Ocozocoautla.

00:35 horas. Se registra carga vehicular en dirección Acatzingo, en la Plaza de Cobro Esperanza de la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, sin reporte de incidentes.

00:05 horas. Se restablece la circulación en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, km 266, dirección Córdoba, tras la atención de un accidente.

ASJ