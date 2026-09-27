Internacional

Acampan Cientos en la Puerta del Sol Contra la Crisis de Vivienda en Madrid

Manifestantes se quedaron a dormir en la plaza más emblemática de la capital española, luego de protestar por el desalojo de una adulta mayor que no pudo pagar el aumento del alquiler

MadridLos manifestantes planean permanecer acampados al menos hasta el martes. Foto: EFE.
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