Acampan Cientos en la Puerta del Sol Contra la Crisis de Vivienda en Madrid

Cientos de personas pasaron la noche del sábado al domingo en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar protección para los inquilinos tras el desalojo de una octogenaria, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España.

Unas cien tiendas de campaña ocupaban más de la mitad de la superficie de la enorme plaza, justo frente a la sede de la Comunidad de Madrid, este domingo por la mañana, indicó un fotógrafo de AFP. El periódico El País contabilizó 150 casas de acampar.

La mayoría de los acampados pasaron la noche allí después de una manifestación que reunió a miles de personas en las calles de Madrid el sábado.

En la plaza, algunos jóvenes volvían de una noche de fiesta y los turistas arrastraban sus maletas hacia el metro. La presencia policial era mínima.

Los manifestantes planean permanecer acampados al menos hasta el martes, cuando el Gobierno prevé aprobar un decreto con medidas de vivienda, incluida la suspensión temporal de los desahucios, según medios locales.

En 2011, la Puerta del Sol ya fue ocupada durante tres semanas por el movimiento de los Indignados, jóvenes frustrados por las malas perspectivas económicas y la corrupción durante los años de recesión posteriores a la crisis financiera de 2008.

El miércoles, las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, evacuada en camilla de su apartamento madrileño después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, ante las elecciones generales previstas para 2027.

"No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno", afirmó en X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que llamó a la población a sumarse al campamento instalado en la Puerta del Sol después de la manifestación del sábado.

"La vibra, o lo que parece, es que la gente no se va a mover hasta que no algo cambie de una vez por todas y para siempre", dijo a AFPTV Maria Juárez, una psicóloga de 47 años, el sábado por la noche.

"Si esto puede ser un antes y un después, estamos dispuestos, yo por lo menos estoy dispuesto, a quedarme aquí toda la noche si hace falta", añadió Ricardo Lopez, un empleado de una droguería de 40 años.

Cambiar las leyes

Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, había pedido a los españoles a sumarse a la lucha en un mensaje de vídeo publicado en internet unas horas antes de la manifestación.

"Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio", declaró Abascal desde el hospital donde recibe tratamiento por agotamiento desde su desahucio.

La octogenaria se vio obligada a abandonar el apartamento en el que vivía desde hacía 70 años después de que una inmobiliaria comprara el edificio y aumentara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros, según el sindicato.

El presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, que se había comprometido a convertir la vivienda en una prioridad de su Ejecutivo, se enfrenta a una presión creciente para actuar.

En el próximo Consejo de Ministros, su Gobierno debería aprobar un paquete de medidas conocido como "decreto Maricarmen", que prevé la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios.

Sin embargo, no está claro que estas medidas sean aprobadas por el Parlamento, donde el Gobierno de Sánchez no dispone de mayoría.

Con información de AFP

ASJ