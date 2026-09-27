Detienen a Sospechosos de Explosivos Cerca de Base Aérea de Inglaterra Usada por EUA

La policía evacuó varias viviendas cerca de una base aérea en Inglaterra utilizada por Estados Unidos y arrestó a varios hombres por presuntos delitos relacionados con explosivos.

Según la agencia británica PA y la BBC, la policía antiterrorista se hará cargo de la investigación del incidente.

La policía de Gloucestershire informó este domingo que los residentes de "varias propiedades" en Whelford, al oeste de Inglaterra, han sido trasladados a un centro de ocio cercano y que la situación está "bajo control".

Esa zona está cerca de la base aérea de Fairford, que las fuerzas estadounidenses han utilizado para ataques estrictamente limitados durante la guerra con Irán.

Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero, el gobierno británico autorizó al ejército estadounidense a utilizar la base aérea de Fairford para llevar a cabo ataques contra emplazamientos de misiles iraníes que atacan a barcos en el estrecho de Ormuz.

La policía afirmó que varios hombres fueron detenidos bajo sospecha de delitos tipificados en la Ley de Explosivos, y que expertos en desactivación de bombas del ejército están examinando varios vehículos.

No se confirmó que las detenciones estuvieran relacionadas con la base militar.

"Actualmente se ha establecido un cordón policial, pero queremos asegurar a la población que creemos que este incidente está bajo control", declaró la autoridad.

Un testigo presencial de Reuters afirmó que la policía armada bloqueaba el acceso a la puerta principal de la base. Alrededor de 30 vehículos de emergencia, entre ellos coches patrulla, ambulancias y camiones de bomberos, estaban estacionados en la localidad de Fairford, cerca de la base.

Un portavoz de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dijo que no comentarían medidas específicas de protección de la fuerza.

"El Ala de Apoyo al Combate 501 y las demás alas con base en el Reino Unido permanecen vigilantes y tomarán las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de nuestros militares estadounidenses, civiles, contratistas y sus familias", dijo.

"Evaluamos constantemente diversos factores que determinan qué medidas implementamos o modificamos para proteger nuestras instalaciones, a nuestro personal y a sus familias", añadió el vocero.

Fairford es la base británica de la 501º Ala de Apoyo de Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense.

Esta unidad declaró en un comunicado que ninguno de sus miembros había estado involucrado en el incidente.

"Seguimos coordinándonos estrechamente con nuestros socios británicos para garantizar la seguridad de nuestros militares y de los residentes", indicó la unidad.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de utilizar a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en el Reino Unido.

Según datos publicados a mediados de septiembre por el diario The Independent, instalaciones militares británicas han sido objeto de ataques con drones en más de 300 ocasiones durante los últimos 12 meses.

En julio, Gran Bretaña declaró que sus fuerzas armadas estaban preparadas para proteger al país de cualquier ataque, después de que la Guardia Revolucionaria iraní emitiera una advertencia para que no se permitiera el despegue de bombarderos estadounidenses desde Fairford.

Los ministros británicos también han informado a los proveedores de infraestructuras críticas sobre la amenaza que supone Rusia, y el gobierno está cada vez más preocupado por posibles operaciones de sabotaje y ciberataques. Rusia niega estar llevando a cabo ataques híbridos contra naciones occidentales.

Con información de Agencias

ASJ