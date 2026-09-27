Internacional

Detienen a Sospechosos de Explosivos Cerca de Base Aérea de Inglaterra Usada por EUA

Las autoridades declararon una emergencia grave en la zona de Whelford y evacuaron a los residentes, mientras buscan artefactos explosivos en varios vehículos

FairfordFoto: Reuters.
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