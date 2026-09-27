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Rafael Márquez Dice que Deben Cuidar a Gilberto Mora y Quiere Verlo en Europa

El Director Técnico afirmó que la escuadra mexicana mostró actitud, intensidad y dinámica ante un rival de calidad, pero todavía hay cosas por mejorar

Rafael MárquezEl exdefensor del Barcelona dijo que Mora tiene mucho potencial. Foto: AP.
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