Rafael Márquez Dice que Deben Cuidar a Gilberto Mora y Quiere Verlo en Europa

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Nacional Mexicana, destacó el partido de Gilberto Mora contra Colombia, cuyo gol salvó el debut del "Káiser" al frente del Tricolor, y dijo que deben protegerlo porque sigue siendo joven, aunque espera que pronto dé el salto a las ligas europeas.

"Morita", de 17 años 11 meses, marcó el tanto del empate al 62' ante Los Cafeteros este sábado, luego de que los sudamericanos se fueron arriba en el marcador en el primer tiempo. Fue su primera anotación con México y significó el rescate del primer encuentro del michoacano como DT del combinado nacional en Baltimore.

Luego del juego que terminó 1-1, Rafa Márquez afirmó que la escuadra mexicana mostró actitud, intensidad y dinámica ante un rival de calidad. El entrenador aseguró que hubo más oportunidades, pero quedan muchas cosas que ajustar.

"En general me gustó mucho el equipo, lo que más me gustó fue la actitud y que mantuvimos una intensidad importante durante casi todo el partido, fuimos superiores en un primer tiempo, tuvimos más ocasiones que ellos. En términos generales la actitud y dinámica que se impuso, el equipo estuvo bastante bien", evaluó el seleccionador en conferencia de prensa tras el partido.

"Siempre quisimos robar la pelota lo más rápido posible. El equipo estuvo bastante bien", insistió.

"Mantuvimos la etiqueta con la que hicimos el Mundial que era competir y que no nos minimizamos ante un rival importante, y sí es la etiqueta que queremos llevar. En general, el funcionamiento fue bastante bueno, aunque hay muchas cosas por mejorar todavía, me voy satisfecho pero no conforme", agregó.

Al ser cuestionado sobre el héroe de la noche, el exdefensor del Barcelona dijo que Mora tiene mucho potencial y deben cuidar que continúe su crecimiento futbolístico.

"Sabemos la calidad de Gilberto. Ahora hay que intentar cuidarlo, hay que intentar protegerlo, hay que intentar que se siga desarrollando; sigue siendo un joven, así que entre todos vamos a hacer todo lo posible para que siga creciendo, desarrollándose para que nos pueda dar más actuaciones como esta", indicó.

Asimismo, se pronunció porque el actual 10 de la Selección Mexicana, mismo número que porta en los Xolos de Tijuana, tenga oportunidades de jugar en Europa.

"Por la base educativa que tiene Gilberto, que es muy buena, el número es simplemente un número, él con cualquier número demostrará sus cualidades", dijo Márquez.

"No tengo ninguna duda en que se seguirá desarrollando y nos seguirá dando muchas alegrías. Ojalá que pronto también lo podamos ver en un equipo importante en Europa", agregó.

La joven promesa del futbol mexicano disputó su decimotercer partido con la Selección mayor y celebró su primer gol con el Tri, equipo con el que ya registraba una asistencia.

"Estoy muy feliz de poder meter mi primer gol, de jugar con la Selección y tener este número (el 10). Es como un sueño, estoy muy feliz y quiero agradecer a toda la afición", dijo Mora.

Por otra parte, Rafael Márquez señaló que todos los convocados en esta nueva etapa se mostraron dispuestos a competir y mantuvieron entrenamientos intensos para el partido que se disputó en el M&T Bank Stadium.

Colombia se adelantó a los nueve minutos con un remate de cabeza de Luis Suárez en el área chica tras centro enviado por Richard Rios desde la banda derecha.

México estuvo cerca de empatar a los 31 minutos con un disparo de Roberto Alvarado que pegó en el poste derecho. El poste volvió a evitar el gol de México a los 35 minutos cuando un remate de Armando "La Hormiga" González se estrelló en el palo derecho.

El encuentro transcurrió parejo y con ambas selecciones buscando el gol que México encontró cuando faltaban 28 minutos del tiempo regular, luego de que Gilberto Mora definió con un potente disparo dentro del área tras eludir al zaguero Jhon Lucumí después de recibir un pase de Jesús Gallardo.

Con el empate, los dirigidos por Márquez se motivaron y empezaron a dominar el partido y a generar acciones de peligro que no concretaron. Poco a poco, Colombia emparejó las acciones generando un encuentro muy parejo que ya no tuvo más goles.

El siguiente compromiso de México será el 29 de septiembre ante Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, mismo escenario en el que Colombia enfrentará el 2 de octubre a Paraguay. Después, el Tricolor chocará contra Estados Unidos el sábado 3 de octubre en Arizona y cerrará su gira ante Chile el martes 6 de octubre en Los Ángeles.

Con información de Agencias

ASJ