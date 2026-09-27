Accidentes

Camioneta Choca Contra Farmacia en Centro de Allende, Coahuila

Hasta el momento no se ha dado conocer el estado de salud de las personas involucradas en el percance

Camioneta Choca Contra Farmacia en Centro de AllendeElementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente. Foto: Archivo N+

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