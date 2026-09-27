Camioneta Choca Contra Farmacia en Centro de Allende, Coahuila

Un fuerte accidente se registró en el centro de Allende, Coahuila, luego de que el conductor de una camioneta terminara dentro de una sucursal de una farmacia.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado sobre la calle Juárez, frente a una institución bancaria, donde por causas que hasta el momento no han sido precisadas, la camioneta se impactó contra el establecimiento, ocasionando daños en la zona de acceso.

Tras el reporte del accidente, elementos de Tránsito Municipal se movilizaron hasta el lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas que provocaron el percance, así como la identidad y el estado de salud de las personas que pudieran haber resultado involucradas.