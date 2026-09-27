Accidentes

Vuelca Traila que Transportaba Vehículo Deportivo en Morelos, Coahuila

Se informó que una mujer resultó lesionada tras el percance

Vuelca Traila que Transportaba Vehículo Deportivo en Morelos, CoahuilaPresuntamente, la explosión de un neumático habría provocado el accidente. Foto: Bomberos

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