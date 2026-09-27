Vuelca Traila que Transportaba Vehículo Deportivo en Morelos, Coahuila

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera que comunica a los municipios de Morelos y Zaragoza, Coahuila, donde una camioneta que remolcaba una traila con un vehículo deportivo terminó involucrada en una volcadura.

De acuerdo con la información preliminar, por causas que aún no han sido establecidas, la traila habría volcado durante el trayecto, aparentemente luego de que uno de sus neumáticos explotara, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad.

El accidente generó la movilización de elementos de emergencia y autoridades de los municipios de Morelos y Zaragoza, quienes acudieron al lugar para brindar atención y realizar las labores correspondientes.

En el percance, una mujer resultó lesionada, por lo que recibió atención por parte de los cuerpos de auxilio que acudieron al sitio. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y comenzaron con las diligencias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer las causas que provocaron la volcadura.

La circulación en este tramo carretero se vio afectada momentáneamente debido a las maniobras realizadas para retirar la camioneta, la traila y el vehículo deportivo involucrados en el accidente.