Alertan por Llamadas de Falsos Inspectores de Protección Civil en Coahuila

La coordinadoradeProtección Civilen La Laguna de Coahuila, ClaudiaGonzález, informó que continúan detectándose intentos de fraude por parte de personas que se hacen pasar por elementos de la dependencia para solicitardinero a establecimientos.
Explicó que los responsables realizan llamadastelefónicas principalmente a escuelas, guarderías y negocios, a cuyos encargados les solicitan depositar una cantidad de dinero a cambio de acudir a inspeccionar las instalaciones.
La funcionaria aclaró que ProtecciónCivil no solicita depósitos mediante llamadastelefónicas para llevar a cabo este tipo de revisiones. Además, señaló que cuando se realiza una inspección a algún establecimiento, previamente se notifica al responsable mediante un oficio.
Precisó que dicha notificación se entrega con al menos 24 horas de anticipación, por lo que pidió a los propietarios y encargados de establecimientos verificar cualquier solicitud antes de proporcionar información o realizar algún pago.
ClaudiaGonzález exhortó a la ciudadanía a no caer en este tipo de engaños y reportar cualquier llamada sospechosa a las autoridades correspondientes, especialmente cuando se solicite dinero a nombre de ProtecciónCivil.