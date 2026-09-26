Alertan por Llamadas de Falsos Inspectores de Protección Civil en Coahuila

La coordinadora de Protección Civil en La Laguna de Coahuila, Claudia González, informó que continúan detectándose intentos de fraude por parte de personas que se hacen pasar por elementos de la dependencia para solicitar dinero a establecimientos.

Explicó que los responsables realizan llamadas telefónicas principalmente a escuelas, guarderías y negocios, a cuyos encargados les solicitan depositar una cantidad de dinero a cambio de acudir a inspeccionar las instalaciones.

La funcionaria aclaró que Protección Civil no solicita depósitos mediante llamadas telefónicas para llevar a cabo este tipo de revisiones. Además, señaló que cuando se realiza una inspección a algún establecimiento, previamente se notifica al responsable mediante un oficio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protección Civil Alerta por Fraudes de Falsos Inspectores en La Laguna

Precisó que dicha notificación se entrega con al menos 24 horas de anticipación, por lo que pidió a los propietarios y encargados de establecimientos verificar cualquier solicitud antes de proporcionar información o realizar algún pago.

Claudia González exhortó a la ciudadanía a no caer en este tipo de engaños y reportar cualquier llamada sospechosa a las autoridades correspondientes, especialmente cuando se solicite dinero a nombre de Protección Civil.