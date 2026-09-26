Seguridad

Alertan por Llamadas de Falsos Inspectores de Protección Civil en Coahuila

Las estafadores contactan a escuelas, guarderías y negocios para solicitarles dinero

Alertan por Llamadas de Falsos Inspectores de Protección Civil en CoahuilaProtección Civil informó que la dependencia no solicita depósitos mediante llamadas telefónicas. Foto: N+

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Las autoridades exhortaron a la ciudadanía para no caer en engaños y reportar cualquier llamada sospechosa.

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