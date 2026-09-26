Seguridad

Detienen a Alberto 'N', Presunto Líder de una Célula Delictiva en CDMX

El sujeto fue arrestado junto con otras tres personas después de dos cateos realizados en las alcaldías Iztacalco y Benito Juárez

Detenidos CMDXDetuvieron a Alberto 'N', un presunto líder de una célula delictiva en CDMX. Foto: SSC CDMX

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Detención en CDMX: Alberto 'N', líder de una célula delictiva, arrestado junto a tres cómplices tras cateos en Iztacalco y Benito Juárez

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