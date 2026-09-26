Detienen a Alberto 'N', Presunto Líder de una Célula Delictiva en CDMX

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que las autoridades detuvieron a Alberto 'N', presunto líder de una célula criminal integrada por personas de su círculo familiar.

La detención de Alberto 'N' sucedió después de dos cateos ejecutados en las alcaldías Iztacalco y Benito Juárez, por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad.

También fueron detenidas otras tres personas: Lizeth 'N', Víctor 'N' y un menor de edad, quienes presuntamente eran colaboradores directos y encargados de la compra, venta y distribución de narcóticos en diferentes puntos de dichas demarcaciones.

Entre lo asegurado por las autoridades destacan bolsas con aparente marihuana y equipos como teléfonos celulares.

Vázquez Camacho confirmó que en la Ciudad de México trabajan diariamente para combatir las estructuras criminales y detener a quienes generan violencia, a través de investigación e inteligencia que mejoran la construcción para una ciudad más segura y pacífica.