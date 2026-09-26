Pronóstico del tiempo

Pronostican que Huracán Polo Toque Tierra en Baja California Sur como Categoría 2

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora

foto: Cuartoscurofoto: Cuartoscuro

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