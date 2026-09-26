Pronostican que Huracán Polo Toque Tierra en Baja California Sur como Categoría 2

El huracán Polo podría acercarse a la costa de Baja California Sur durante la tarde del lunes y tocar tierra como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Actualmente, Polo se localiza a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y presenta vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora. El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el SMN, Polo ha mantenido la categoría 5 durante las últimas 48 horas, con lo que rompió un récord. Aunque sus bandas nubosas todavía no afectan al territorio nacional, la circulación del ciclón refuerza la probabilidad de lluvias en el noroeste del país.

El pronóstico indica que durante este sábado el sistema se mantendrá como huracán categoría 4. Para el domingo avanzará hacia el norte y se prevé que disminuya a categoría 3 durante la tarde, antes de aproximarse a la costa de Baja California Sur.

“Estamos esperando que el día lunes en la tarde se esté acercando a la costa de México a Baja California Sur, donde estaría impactando en categoría 1 o 2, esto todavía se va ir ajustando en los próximos días, la estimación actual es que será un categoría 2”, detalló Fabián Vázquez Román, coordinador general del SMN.

El funcionario agregó que, después de acercarse a Baja California Sur, el sistema continuaría su desplazamiento hacia el Golfo de California.

“Después se va internar en el Golfo de Baja California y va entrar en proceso de disipación en Sonora o Chihuahua”.

Ante la posible aproximación del ciclón, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, en Baja California Sur.

El SMN recomienda a la población extremar precauciones ante las lluvias, fuertes vientos y elevado oleaje, incluida la navegación marítima. También pide atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en la entidad.