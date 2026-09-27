Pronóstico del tiempo

Se Forma Depresión Tropical Dieciocho-E al Sur de México y Prevén que Sea Huracán

El sistema de baja presión se desarrolló lejos de la costa guerrerense, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

18-EEn la trayectoria de pronósticos, el centro del sistema se moverá paralelo y hacia el mar de la costa de México. Foto: NOAA.

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