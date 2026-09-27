Se Forma Depresión Tropical Dieciocho-E al Sur de México y Prevén que Sea Huracán

La depresión tropical Dieciocho-E se formó este domingo en la costa sur de México y se espera un aumento de intensidad en los próximos días hasta convertirse en huracán, aunque su trayectoria actual no representa amenaza en tierra.

El sistema de baja presión se desarrolló lejos de la costa guerrerense, según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), pero podría evolucionar entre el martes y el viernes.

A las 3:00 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Dieciocho-E se ubicó a unos 530 km al sur de Acapulco, presentando vientos máximos sostenidos de 55 km/h, con ráfagas más fuertes, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

"Se espera que este movimiento general prevalezca durante los próximos días. En la trayectoria de pronóstico, el centro del sistema se moverá paralelo y hacia el mar de la costa de México", indicó el NHC.

Foto: NHC.

El NHC señaló que el sistema podría convertirse en tormenta tropical durante la noche de este domingo y según las previsiones, avanzará hacia el oeste-noroeste, hasta evolucionar en huracán el martes, frente a la costa de Michoacán y Colima.

Seguirá en esa intensidad en paralelo a la costa de Jalisco, lejos de tierra, mientras que el miércoles y jueves continuará avanzando, cada vez más lejos de la península de Baja California.

Para el viernes 2 de octubre se espera que se mantenga como huracán sobre aguas abiertas del Pacífico, sin acercarse a tierra firme.

Por ahora, no hay vigilancias ni avisos costeros vigentes, y el NHC no reporta peligros que estén afectando tierra.

Se trata de un segundo fenómeno meteorológico en las aguas del Pacífico mexicano, donde el huracán Polo se desplaza hacia Baja California Sur y se espera que impacte el lunes.

Polo se originó a partir de la depresión tropical Diecisiete-E, la semana pasada.

ASJ