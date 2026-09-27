Pensión IMSS e ISSSTE 2026: ¿Quiénes Tienen Asegurado un Pago Triple y Cuándo Cae?

Algunos de los derechohabientes de Pensión IMSS y Pensión ISSSTE recibirán un pago triple antes de que termine el 2026, pero este no tendrá el mismo monto ni la misma fecha de entrega.

De cara al último trimestre del año, comienzan a aumentar los gastos por las celebraciones de fin de año y, por ello, contar con un dinero extra no está de más. Es por eso que en N+ te damos a conocer los detalles de estos depósitos, así como quiénes sí y no los reciben.

Y es que, con el fin del mes de septiembre, concluye también la dispersión de los depósitos de la Pensión Bienestar para adultos mayores, que tiene un monto de $6,400 pesos; no obstante, su próxima emisión coincidirá con un depósito doble para jubilados.

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¿Cuándo caen los pagos de Pensión IMSS e ISSSTE?

De acuerdo con los calendarios de las pensiones de pagos de IMSS e ISSSTE, el depósito ordinario correspondiente al mes de noviembre se realizará en los siguientes días:

Pensión IMSS - Lunes 2 de noviembre 2026. Pensión ISSSTE - Jueves 29 de octubre de 2026.

Esta emisión representará el primero de los pagos que recibirán miles de adultos mayores que estén jubilados; mientras que el segundo será la dispersión del aguinaldo 2026. Este, a diferencia, sí tendrá una entrega distinta, dependiendo de la institución en la que hayas cotizado.

Para los pensionados del IMSS, la entrega total de la prestación de fin de año se depositará junto con el penúltimo pago del año, es decir, el 2 de noviembre.

Por su parte, en el ISSSTE, se dividirá en dos partes: la primera se pagará alrededor del 15 de noviembre; mientras que la segunda dispersión se realizará el viernes 27 de noviembre.

¿Quiénes tienen asegurado el tercer pago en 2026?

Para el tercer pago antes de que concluya el año, la clave se encontrará en quienes estén registrados en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Esta dispersión se realizará en noviembre y el pago, así como cada bimestre, se hará conforme al calendario.

Los montos, de acuerdo con cada programa social, son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores : 6,400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales.

Si quieres registrarte antes de que termine el año, debes esperar a la próxima convocatoria. Pese a que no tiene una periodicidad, las inscripciones suelen realizarse cada dos o tres meses, y la última fue en junio, por lo que puede que en las siguientes semanas se anuncie un nuevo proceso de alta de beneficiarios.

Por lo mientras, te compartimos los requisitos que debes tener a la mano: