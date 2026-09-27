Infonavit 2026: ¿Quiénes Pueden Recibir Un Descuento del 50% para Liquidar Su Crédito?

Quienes tienen un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden acceder a un descuento de hasta 50% para liquidar el financiamiento antes de tiempo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para este beneficio.

El programa de Descuento por Liquidación Anticipada está dirigido a personas que ya pagaron la mayor parte de su crédito. Además de reducir el monto pendiente, esta opción permite terminar el financiamiento y liberar la vivienda de gravamen, de acuerdo con las condiciones del programa.

¿Quiénes pueden recibir el descuento del 50%?

El beneficio aplica cuando el saldo pendiente del crédito es igual o menor al 25% del monto original. Esto significa que la persona acreditada debe haber cubierto al menos 75% de la deuda inicial.

El descuento se aplica directamente sobre el saldo restante que aparece en el estado de cuenta. La medida contempla créditos tradicionales y otros financiamientos elegibles, aunque existen restricciones específicas que deben revisarse en cada caso.

Para saber si un crédito puede acceder al beneficio, es necesario ingresar a Mi Cuenta Infonavit y consultar la sección “Saldos y movimientos”. Ahí se puede verificar si el financiamiento es candidato para la Liquidación Anticipada.

¿Cómo se solicita?

Una vez que el crédito aparece como elegible, el sistema muestra el monto que debe pagarse con el descuento y la fecha límite para realizar la operación.

El pago autorizado debe cubrirse en una sola exhibición antes de que termine el mes en curso. De esta manera, la persona puede liquidar el financiamiento con el descuento correspondiente.

Por lo tanto, no basta con haber pagado una parte importante del crédito para recibir automáticamente la reducción. Es necesario que el saldo pendiente represente 25% o menos del monto original y que el financiamiento cumpla con las condiciones de elegibilidad establecidas por el Infonavit.