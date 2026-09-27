Programas sociales

Infonavit 2026: ¿Quiénes Pueden Recibir Un Descuento del 50% para Liquidar Su Crédito?

El beneficio permite reducir el saldo pendiente cuando ya se cubrió al menos 75% del financiamiento y se cumplen las condiciones del programa

Foto: InfonavitFoto: Infonavit
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