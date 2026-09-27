Seguridad

Dos Estudiantes, un Desconocido, un Auto y Tres Balazos: Claves del Triple Homicidio en Otumba

Este fin de semana se logró la identificación de la tercera víctima

Joselyn Sandoval Calderón y Juan Carlos OrtizFoto: Jesús Sandoval
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