Seguridad

Caso Joselyn Sandoval: Hallan Sin Vida a su Novio, También Alumno de UAEMéx en Otumba

Juan Carlos y otro joven fueron localizados sin vida al interior de un vehículo en Otumba, Edomex

Los cuerpos de dos personas fueron localizados al interior de un vehículo en OtumbaFoto: Especial
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