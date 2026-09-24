El asesinato de Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la UAEMéx, ha conmocionado a todo el Estado de México. Sus seres queridos reportaron su desaparición y este miércoles hallaron su cuerpo sin vida en la autopista México-Tulancingo, en el municipio de Axapusco; además, confirmaron que su novio, Juan Carlos Ortiz Bravo, también fue asesinado.

En el kilómetro 32+500 de dicha vialidad, automovilistas encontraron a una mujer inconsciente, por lo que dieron aviso a las autoridades. Paramédicos solo pudieron confirmar que la joven ya no contaba con signos vitales; presentó impactos de bala. Durante las labores de identificación, la tía de Joselyn, Joaquina Sandoval, reveló a N+ que Juan Carlos también murió.

“Ayer hubo dos asesinatos más aparte de mi sobrina; ella salió con su novio, era su novio uno de los occisos”, confirmó.

Este martes 22 de septiembre fueron localizados dos hombres sin vida al interior de un auto abandonado en la calle Torres Adalid, colonia Otumba Centro; las víctimas tenían impactos de bala. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar la zona del crimen y permitir las labores periciales del personal de la Fiscalía Edomex.

Juan Carlos era alumno de la misma institución que su novia Joselyn. “Él estudiaba derecho y ella igual, estaba haciendo su servicio en la comunidad de Axapusco en el DIF", declaró la señora Joaquina.

Asimismo, contó que el joven invitó a Joselyn a comer a su casa. Ese fue el último dato que tuvieron sobre ellos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joselyn Sandoval Calderón: Cronología de su Desaparición y Hallazgo en Edomex

"Necesitamos que esclarezcan este caso. Caiga quien caiga, porque no es justo, aquí hay mucha delincuencia", exigió.

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lamentó los homicidios de Joselyn y Juan Carlos, alumna y egresado de la Licenciatura en Derecho del Centro Universitario UAEM Teotihuacán.

"Ante estos lamentables hechos, hacemos un firme llamado a las autoridades competentes para que se esclarezca el caso, se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género", refirió en el texto.

La familia de Joselyn Sandoval colocó veladoras en el sitio donde localizaron el cuerpo de la joven de 21 años de edad, quien estaba a punto de terminar la carrera con apoyo de sus padres, que trabajan como vendedores de frutas y verduras en Teotihuacán.

Durante la jornada, los vecinos de Axapusco denunciaron falta de seguridad en las inmediaciones y en todo el Edomex, así lo indicó a N+ Reinaldo Flores, habitante del municipio.

“Puras violencias aquí en el Estado de México. Ayer encontraron a dos muertitos (en un auto), puras balaceras igual. Es muy fuerte y mucho terror para aquí, para Axapusco, Otumba y alrededores”, indicó.

EPP