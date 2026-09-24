Seguridad

Pelea en Camión Deja un Herido y un Detenido en el Centro de Monterrey

Una presunta falla en el sistema de pago provocó una discución entre un chofer y un pasajero

Pelea en camiónAutoridades resguardaron el camión donde ocurrió la pelea. Foto: N+

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