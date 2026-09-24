Pelea en Camión Deja un Herido y un Detenido en el Centro de Monterrey

Una pelea entre un pasajero y el chofer de un camión de la Ruta Huinalá dejó como saldo una persona lesionada y un detenido. Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Ruperto Martínez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

Según testigos, el conflicto comenzó luego de que el pasajero, un hombre de 68 años, tuviera problemas con su tarjeta de pago. Aparentemente, el chofer se molestó por lo ocurrido y ambos comenzaron a discutir hasta llegar a los golpes dentro de la unidad.

Durante la pelea, el chofer del transporte público habría golpeado con la cabeza al pasajero, quien resultó con una lesión en la nariz. Tras lo ocurrido, algunos testigos solicitaron el apoyo de policías y paramédicos, quienes acudieron al lugar y atendieron al hombre.

Los paramédicos confirmaron que el pasajero presentaba una lesión en la nariz y tenía el tabique desviado, por lo que fue atendido en este punto. Policías detuvieron al chofer de la unidad y lo trasladaron a las instalaciones del Parque Alamey, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Esta se trataría de la segunda pelea en el día en la que se ve involucrado un chofer del transporte público. La primera ocurrió en el cruce de Miguel Alemán y José María Morelos y Pavón, en Apodaca, Nuevo León.

Fue en ese punto donde el conductor de un vehículo particular comenzó una discusión con un chofer de un camión del transporte público luego de que presuntamente estuviera a punto de provocar un accidente vehicular. El momento fue captado por ciudadanos.