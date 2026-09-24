Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con policías de León, lograron detener a un hombre con un arma, cartuchos útiles y cientos de envoltorios de droga en la colonia Parques La Noria.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando elementos de el policía, vieron a un hombre que al detectar la presencia de los uniformados, se comportó de manera sospechosa.

Esto llamó su atención, por lo que procedieron a seguirlo, al mismo tiempo que pedían apoyo a los elementos de la FSPE, quienes a los pocos minutos acudieron al lugar para poder detener al hombre.

Ahí, se le interrogó, pero sus respuestas despertaron más sospechas por lo que se le hizo una revisión de rutina y se le encontró en su mochila un arma, varios cartuchos útiles, así como un cargador.

De igual manera, los uniformados observaron al interior 148 bolsas con aproximadamente 102 gramos de una sustancia con características del cristal, equivalentes aproximadamente a 306 dosis.

Tras ello, los elementos procedieron a detenerlo junto con la mercancía, la cual será presentada con las autoridades correspondientes, quienes serán los encargados de iniciar la investigación.