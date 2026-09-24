Seguridad

Aseguran a Hombre con Arma y Cientos de Envoltorios de Droga en León

El sospechoso caminaba por calles de Parques La Noria con cartuchos y un cargador

El hombre fue detenido junto con la mercancía.Foto: FSPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre fue detenido con un arma y 306 dosis de cristal. La policía actuó en Parques La Noria.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+