Esto Sigue Tras Registro a Jóvenes Construyendo el Futuro Agosto 2026: Así Recibes $9,500 al Mes

Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa del Gobierno de México que entrega 9,582 pesos al mes suma más de 3.6 millones de derechohabientes en todo el país. Y si recién hiciste tu registro, en N+ te decimos qué sigue y cómo te vinculas a un centro de trabajo.

De hecho, el pasado 1 de agosto la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) abrió un nuevo periodo de vinculación a Centros de Trabajo para los jóvenes que ya habían hecho su registro en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este programa está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 29 años que desean capacitarse en un centro de trabajo y recibir un apoyo económico de 9,582.47 pesos al mes, así como acceso al seguro médico del seguro social.

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Requisitos para registrarte como "aprendiz" de Jóvenes Construyendo el Futuro:

Tener entre 18 y 29 años.

No estudiar ni trabajar.

Capacitarte en un centro de trabajo hasta por 12 meses.

El registro se puede hacer en tres modalidades:

Vía internet, en la página: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz

Oficinas de Representación en los Estados

Oficinas Móviles.

Una vez que completaste tu registro presencial o en línea, el siguiente paso es esperar a que se abra la plataforma de vinculación a centros de trabajo. A través del Mapa de Focalización se muestran los municipios con convocatoria abierta.

Cuando un centro de trabajo acepte tu postulación, se pondrá en contacto contigo para definir los detalles de la actividad a realizar. De cumplir con las funciones y horario propuestas por el centro de trabajo, recibirás mensualmente un depósito por 9,582.47 pesos.

Ten en cuenta que la Plataforma de Postulación a centros de trabajo abre cada dos meses, por lo que se prevé que en octubre de 2026 tenga un nuevo periodo de vinculación para aprendices.

La capacitación dura un año y no podrás inscribirte por más de una ocasión a este programa del Gobierno de México.

SARR