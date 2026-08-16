Programas sociales

Esto Sigue Tras Registro a Jóvenes Construyendo el Futuro Agosto 2026: Así Recibes $9,500 al Mes

A la fecha, 3.6 millones de aprendices han formado parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que apoya a jóvenes de 18 a 29 años para que se capaciten durante un año

Beneficiarios de Boxeando por la Paz. Jóvenes Construyendo el FuturoEl 1 de agosto abrió un nuevo periodo de vinculación a Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa abrió un periodo de vinculación el pasado 1 de agosto. Foto: X @JovConFuturo.
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