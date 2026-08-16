Programas sociales

Reabre Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Módulos y Qué Apellidos Inscriben 17-22 de Agosto

Esta semana reinicia el nuevo registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en estos días de agosto 2026

Reabre nuevo registro apoyo hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años módulos y apellidos del 17 al 22 de agosto 2026El apoyo de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años sigue con registro abierto en agosto 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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