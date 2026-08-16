Reabre Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Módulos y Qué Apellidos Inscriben 17-22 de Agosto

Estamos ya en el segundo semestre del año y si aún no haces el trámite con mayor demanda, todavía estás a tiempo de hacer el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años, por eso acá te decimos qué apellidos se inscriben del 17 al 22 de agosto 2026 en los Módulos del Bienestar que están instalados en hasta 24 ciudades de México.

Recuerda que esta etapa de inscripciones no solo aplica para personas de 30 a 64 años. También pueden inscribirse adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia Sorprende a Sheinbaum Durante Entrega de 'Pensión Mujeres Bienestar' en Naucalpan

En lo que respecta específicamente a hombres y mujeres de 30 a 64 años, solo pueden inscribirse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud durante todo agosto 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Para que haya un orden en la inscripción al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B : Lunes.

Letra C : Martes.

Letras D, E, F : Miércoles.

Letra G : Jueves.

Letras H, I, J, K, L : Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M : Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes.

Letra R : Miércoles.

Letras S, T, U : Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z : Viernes.

Rezagados: Sábado.

Lunes 17 de agosto 2026

Aguilar.

Álvarez.

Alvarado.

Ávila.

Acosta.

Antonio.

Ayala.

Aguirre.

Aguilera.

Arellano.

Armenta.

Arredondo.

Alonso.

Alarcón.

Alcántara.

Bautista.

Barrera.

Beltrán.



Martes 18 de agosto 2026

Cruz.

Castillo.

Chávez.

Castro.

Contreras.

Cortes.

Cervantes.

Carrillo.

Campos.

Camacho.

Cabrera.

Cardenas.

Calderón.

Corona.

Cano.

Cuevas.

Carmona.

Cisneros.



Miércoles 19 de agosto 2026

Díaz.

Domínguez.

Delgado.

Delgadillo.

De la rosa.

De la torre.

Dorantes.

Del río.

Estrada.

Espinoza.

Espinosa.

Esquivel.

Escalante.

Escobedo.

Elizalde.

Echeverría.

Florea.

Fonseca.



Jueves 20 de agosto 2026

García.

González.

Gómez.

Gutiérrez.

Guzmán.

Guerrero.

Gallegos.

Galván.

Garza.

Galindo.

Guevara.

Gallardo.

Guerra.

Guillén.

Granados.

Viernes 21 de agosto 2026

Hernández.

Herrera.

Huerta.

Hurtado.

Hidalgo.

Hermosillo.

Hinojosa.

Hoyos.

Ibarra.

Islas.

Izquierdo.

Iglesias.

Iturbe.

Iturbide.

Iniestra.

Inclán.

Jiménez.

Juárez.



Sábado 22 de agosto 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Infonavit Confirma Más de 16 Mil Viviendas del Programa para el Bienestar en Querétaro

Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

Si no conoces la dirección del Módulo Bienestar que queda más cerca de tu domicilio, en este link puedes checar la ubicación: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, durante todo ese tiempo puede hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la tercera semana de agosto 2026.

AO