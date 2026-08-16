Accidentes

Hallan Cuerpo sin Vida de un Hombre en Río San Juan Evangelista; Intentaba Rescatar a un Toro

Un joven que intentaba rescatar a un toro, cayó al Río San Juan Evangelista, al sur de Veracruz. Autoridades y familiares hallaron su cuerpo sin vida.

Hallan Cuerpo sin Vida de un Hombre en Río San Juan Evangelista; Intentaba Rescatar a un ToroEl hombre cayó al río desde su caballo cuando intentaba rescatar a un toro. Foto: H. Ayuntamiento de San Juan Evangelista 2026-2029

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Hallan sin vida a hombre que intentó salvar a un toro en el río San Juan Evangelista. Tras horas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado.

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