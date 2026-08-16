Hallan Cuerpo sin Vida de un Hombre en Río San Juan Evangelista; Intentaba Rescatar a un Toro

En el municipio de San Juan Evangelista, tras varias horas de una intensa búsqueda, fue localizado sin vida el cuerpo de una persona identificada del sexo masculino como M. A. G., de 28 años de edad, quien había sufrido un accidente laboral el pasado 14 de agosto.

De acuerdo con la información recabada, los hechos se registraron cuando el hoy fallecido presuntamente intentó rescatar un toro de su hato ganadero, el cual, según lo informado, estaba siendo arrastrado por la corriente del río San Juan Evangelista.

Tras varias horas de búsqueda, el hombre fue localizado por una brigada de búsqueda, la cual fue encabezada por personal de Protección Civil (PC), personas voluntarias e incluso por los propios integrantes de su familia.

El cuerpo de la persona se encontró atorado entre la vegetación, en la orilla de dicho río, aproximadamente a dos kilómetros de distancia del punto de donde se informó que cayó de su caballo al tratar de sacar al toro del río.

En el lugar, autoridades ministeriales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para realizar el debido levantamiento de los restos de la persona que fue encontrada tras ser arrastrada por la corriente del río San Juan Evangelista.