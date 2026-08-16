Accidentes

Auto Cae Desde Puente en Carretera Nacional en Santiago, NL; Hay Dos Heridos

El conductor habría perdido el contro de la unidad provocando que cayera desde un puente, a la altura de 'El Yerbaníz'

Cae auto desde puente en Carretera NacionalEl auto cayó desde un puente en la Carretera Nacional. Foto: N+

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Autoridades ya atienden a dos hombres que circulaban en un auto que terminó cayendo desde un puente en la Carretera Nacional

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