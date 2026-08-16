Auto Cae Desde Puente en Carretera Nacional en Santiago, NL; Hay Dos Heridos

La mañana de este domingo 16 de agosto se registró la caída de un vehículo desde un puente ubicado sobre la Carretera Nacional, a la altura de El Yerbanís, en el municipio de Santiago, Nuevo León, dejando como saldo a dos personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando el vehículo siniestrado circulaba en dirección de sur a norte por la Carretera Nacional. Al llegar a El Yerbaníz, el conductor habría perdido el control de la unidad, provocando que cayera desde un puente hasta una zona de retorno. Tras el impacto, el auto quedó con severos daños en su estructura.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Santiago, quienes a su llegada se percataron que dentro del auto se encontraban dos hombres, mismos que recibieron atención médica en este sitio para posteriormente ser trasladados a una clínica médica.

Rescatistas permanecieron en este punto para comenzar con las investigaciones correspondientes y determinar como habría ocurrido este percance. Hasta el momento no se ha reportado que este accidente haya generado cierres viales, pero autoridades pidieron a los conductores manejar con precaución.

Las personas accidentadas no han sido identificadas, por lo que se espera que sea durantes los próximos días que se revelen más datos, así como el estado de salud de los dos hombres heridos. Se espera que al lugar del accidente llegue una grúa para retirar el vehículo siniestrado.