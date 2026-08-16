Hombre Muere Electrocutado Mientras Realizaba Trabajos con Cables de Alta Tensión en Guadalupe

Un hombre de entre 35 y 40 años murió electrocutado durante la tarde de este sábado, mientras realizaba trabajos con cables de alta tensión al interior de una empresa ubicada en la colonia San Rafael, en Guadalupe.

El accidente ocurrió sobre la calle José María Morelos y Pavón, donde el trabajador se encontraba manipulando cables de alta tensión cuando recibió una descarga eléctrica.

Tras el reporte de los hechos, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención al hombre. Sin embargo, a su llegada confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la fuerte descarga que recibió.

Elementos de la Policía también se trasladaron hasta el lugar para realizar las labores correspondientes y acordonar la zona, mientras se esperaba la llegada de las autoridades encargadas de las investigaciones.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Las autoridades correspondientes iniciarán una investigación para determinar cómo sucedieron los hechos y establecer si existió alguna responsabilidad relacionada con las condiciones de seguridad durante los trabajos que realizaba la víctima.

El fallecimiento generó una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en este sector del municipio de Guadalupe durante la tarde de este sábado.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y se esperaba la intervención de los elementos encargados de realizar el levantamiento del cuerpo.