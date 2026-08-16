Accidentes

Hombre Muere Electrocutado Mientras Realizaba Trabajos con Cables de Alta Tensión en Guadalupe

Un hombre murió al interior de una empresa tras recibir una descarga eléctrica en la colonia San Rafael, en Guadalupe.

Hombre muere electrocutadoHombre muere electrocutado. Foto: N+

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Un trabajador fallece tras recibir una descarga eléctrica. Se investigan las condiciones de seguridad en el lugar.

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