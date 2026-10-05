Seguridad

Catean Casa de Hermanos Conocidos como 'Los Cuates' en Ejido La Unión de Torreón

Los presuntos responsables del ataque a la Secundaria No. 13, fueron vinculados a proceso la tarde de este domingo

Los presuntos responsables del ataque a la Secundaria No. 13, fueron vinculados a proceso la tarde de este domingoEl domicilio donde vivían los hermanos fue cateado después de la audiencia. Foto: N+

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El domicilio donde vivían los hermanos fue cateado después de la audiencia

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