Catean Casa de Hermanos Conocidos como 'Los Cuates' en Ejido La Unión de Torreón

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un cateo en el domicilio de los hermanos conocidos como 'los cuates', Carlos 'N' y David 'N' está noche.

Después de la audiencia donde los presuntos responsables del ataque de la Escuela Secundaria General No. 13 fueron vinculados elementos de la Policía Municipal, ejército y Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) arribaron al domicilio de su familia en el ejido La Unión.

La vivienda localizada en la calle Nacionalismo fue asegurada y cateada por las autoridades.

El cerco de seguridad abarcó varias cuadras y despertó curiosidad entre los habitantes de la comunidad quienes salieron de sus domicilios para observar que era lo que pasaba.

Carlos N y David N fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el ataque ocurrido en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, donde murió la maestra Nery Edith N y resultaron lesionados un docente y tres estudiantes.

Carlos 'N' y David 'N' fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el ataque ocurrido en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, donde murió la maestra Nery Edith ’'N' y resultaron lesionados un docente y tres estudiantes.

El juez impuso prisión preventiva justificada a ambos imputados y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el 4 de abril de 2027.

Al ser juzgados como mayores de edad, podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.