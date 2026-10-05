Seguridad

Aseguran 'Fábrica' de Cigarros con Mercancía Valuada hasta en 330 Millones de Pesos

Las autoridades buscan establecer cómo operaba esta estructura que operaba en Huixquilucan

Cigarros asegurados en fábrica clandestinaCigarros asegurados en fábrica clandestina en Edomex. Foto: FGR

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