Aseguran 'Fábrica' de Cigarros con Mercancía Valuada hasta en 330 Millones de Pesos

Luego del aseguramiento de un inmueble donde presuntamente se producían cigarros apócrifos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la afectación preliminar al mercado ilícito de tabaco se estima entre 225 y 330 millones de pesos.

El cateo se realizó en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, bajo la conducción del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como las autoridades del Gabinete de Seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desmantelan Fábrica Clandestina de Cigarros en Huixquilucan, Estado de México

Además del producto terminado, fueron localizadas múltiples cantidades de tabaco, cigarro en proceso, filtros, papel para cigarro, celofán, plantillas de empaque y maquinaria industrial.

La valoración económica integral incluye, además de las cajetillas encontradas, también la capacidad de producción clandestina asociada a los insumos asegurados, así como maquinarias, entre otras.

Cigarros asegurados en fábrica clandestina en Edomex. Foto: FGR

La Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre el aseguramiento del posible centro clandestino dedicado a la producción de tabaco, cuya operación y volumen de mercancía representan un caso sin precedentes en México, al existir únicamente un antecedente similar identificado en Canadá.

Como parte de las indagatorias, la FGR trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal para reunir y analizar información que permita fortalecer el caso. Entre los elementos identificados se encuentran evidencias documentales, electrónicas y financieras relacionadas con la posible cadena de suministro.

Cigarros asegurados en fábrica clandestina en Huixquilucan, Edomex. Foto: FGR

Las diligencias realizadas hasta ahora también permitieron detectar una presunta red dedicada a la producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución de cigarros posiblemente falsificados, con presencia en distintos puntos de comercialización de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ante estos hallazgos, las autoridades buscan establecer cómo operaba esta estructura, determinar los puntos que integraban la cadena de distribución e identificar a las personas que presuntamente estarían involucradas en estas actividades.

La FGR señaló que continuará con la integración de la carpeta de investigación y con las acciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes por posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley General para el Control del Tabaco.

TLS