Pronóstico del tiempo

Huracán Rachel Se Mantiene en Categoría 2 con Oleaje de 5 Metros Frente a Costas de México

El ciclón tropical ocasionará lluvias fuertes, viento y oleaje elevado en varias entidades; autoridades llaman a la ciudadanía a permanecer alerta

Olas rompiendo en la playa de Santa Cruz de Miramar, Nayarit, mientras el huracán Rachel avanza en Pacífico, el 1 de octubre 2026. Foto: ReutersOlas rompiendo en la playa de Santa Cruz de Miramar, Nayarit, mientras el huracán Rachel avanza en Pacífico, el 1 de octubre 2026. Foto: Reuters
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