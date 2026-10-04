Huracán Rachel Se Mantiene en Categoría 2 con Oleaje de 5 Metros Frente a Costas de México

El huracán Rachel —el ciclón número 17 que se forma este 2026 en el océano Pacífico— avanza este domingo frente a costas mexicanas con categoría 2, por lo cual las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias fuertes y oleaje elevado en algunas zonas.

El fenómeno meteorológico ya se había degradado a categoría 1, pero retomó fuerza y regresó a ser un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas de este 4 de octubre, se ubicó a 285 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima, y a 449 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Ahora, Rachel mantiene su avance como categoría 2, con vientos de 157 km/h, rachas de 194 km/h y oleaje de 4 a 5 metros de altura.

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que sus bandas nubosas originarán lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) y vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California Sur.

Además, previó olas de 3 a 4 metros en costas de esa entidad, y de 2 a 3 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima para las siguientes horas.

La Marina, en cambio, advirtió que se esperan lluvias con intervalos de chubascos fuertes, tormentas puntuales fuertes y tormentas eléctricas sobre la Región Isla Revillagigedo.

A través de redes sociales, exhortó a la navegación de Altura, Cabotaje y de Puerto a extremar las precauciones reglamentarias.

También llamó a las comunidades costeras a mantenerse alerta ante el posible incremento en los niveles de ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas.

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El huracán Rachel se desplaza hacia el oeste-noroeste a 7 km/h y aunque se está alejando de territorio nacional, el SMN también pidió a la población atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y mantener las precauciones por lluvias, viento y oleaje.

De acuerdo con los pronósticos, el ciclón tropical se degradará a categoría 1 mañana lunes, a 575 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, y así se mantendrá hasta el 7 de octubre, cuando se debilite a tormenta tropical, más lejos de la línea de costa mexicana.

Rachel es el sistema número 17 de la actual temporada de ciclones en el océano Pacífico, antes se formaron nueve tormentas (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert), así como siete huracanes (Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie, Odalys y Polo).

La intensa actividad ciclónica en este litoral se debe a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico, por lo que expertos previeron huracanes más potentes en los últimos meses del año.

SPB