Huracán Rachel Se Debilita a Categoría 1: Esta Es Su Trayectoria

El huracán Rachel se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza hacia el oeste, con vientos sostenidos de 185 km/h y oleaje de 4 a 5 metros, de acuerdo con el reporte meteorológico proporcionado.

De acuerdo con el servicio Metereológico Nacional (SMN) el ciclón se localiza a 114 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima, y a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Ante su presencia, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos fuertes y tormentas puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades exhortaron a las embarcaciones de altura, cabotaje y puerto a extremar precauciones. También pidieron a las comunidades costeras mantenerse alerta ante posibles incrementos en los niveles de los ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas.

Cabe destacar, que para el domingo 4 de octubre, se pronostica que Rachel se ubique a 470 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Ese mismo día, a las 12:00 horas, se prevé que se encuentre a 530 kilómetros al suroeste de ese destino.

El pronóstico indica que el ciclón continuará desplazándose sobre el océano Pacífico y que será hasta el 8 de octubre cuando se degrade a tormenta tropical, a mil 185 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

Aunque Rachel ha perdido intensidad, se recomienda mantenerse informado mediante los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.